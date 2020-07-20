تظاهرة غاضبة بسوق الشيوخ بالناصرية للمطالبة باقالة قائممقام وتأخير الرواتب

2020/07/20 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تظاهر اهالي سوق الشيوخ في محافظة ذي قار للمطالبة باقالة قائممقام القضاء ولعدم دفع مستحقاتهم من الرواتب .وقال مراسل (المستقلة) اليوم الاثنين ان ” عدد من المواطنين تظاهروا في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء” .وكان قد تظاهرة اليوم موظفي توزيع كهرباء […]

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