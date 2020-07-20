2020/07/20 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن تعيين العميد عبد الرضا كاطع قائدا لشرطة المثنى بدلا عن اللواء سامي سعود.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تم "تعيين العميد عبد الرضا كاطع فهد قائدا لشرطة محافظة المثنى بدلا عن اللواء سامي سعود جفات".

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