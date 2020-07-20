بعد دعوات تجريف القضاء وتهجير سكانه.. الكاظمي يصل إلى الطارمية بعد زيارة سريعة لمستشار الامن الوطني

2020/07/20 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الإثنين إلى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وقال مصدر لـ”يس عراق” إن “الكاظمي وصل إلى الطارمية للإطلاع على الواقع الأمني والخدمي في القضاء.وقبل وصول الكاظمي، أجرى مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي زيارة إلى الطارمية وهي الأولى له بعد تسنمه المنصب من سلفه […]

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