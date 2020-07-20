بريطانيا غير متفائلة بالحصول على لقاح ضد كورونا حتى في 2021

2020/07/20 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه لا يستطيع الوعد بحصول بلاده على لقاح فعال ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” بحلول نهاية هذا العام أو حتى في العام المقبل.وصرح جونسون، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، تعليقا على هذا الموضوع: “القول إنني على يقين بنسبة 100% بأننا سنحصل على لقاح […]

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