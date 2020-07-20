حزب الدعوة يحذر من مشروع لتهديد مؤسسات الدولة ويدعو الكاظمي الى التحرك

2020/07/20 | 14:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر حزب الدعوة الاسلامية ، الاثنين، من مشروع لتهديد مؤسسات الدولة واثارة أزمات اجتماعية، داعيا الحكومة التحرك حيال ذلك.وقال الحزب، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “اجراء التغيير في ادارة مؤسسات الدولة امر طبيعي وحتمي والكل يدعمه، لكن يفترض ان لا يكون هذا التغيير فيه نوع من الاستهداف على اساس الشخص ومتبنياته الفكرية […]

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