“سامسونغ” تضيف ميزات جديدة لتطبيقها للياقة البدنية

2020/07/20 | 14:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أضافت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية ميزات جديدة إضافية لتطبيقها الخاص باللياقة البدنية “هيلث”.

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