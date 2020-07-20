آخر تطورات صحة العاهل السعودي.. وحالة طوارئ في الرياض

2020/07/20 | 14:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مسؤول سعودي، عن آخر تطورات صحة العاهل السعودي الملك سلمان، فيما اكد ان الرياض تستعد لإعلان حالة الطوارئ.

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