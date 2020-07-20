مدير مستشفى بالسليمانية يتحدث عن العقار الذي ساهم بشفاء مريضة من كورونا وطبيعة استخدامه

2020/07/20 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشف مدير مستشفى الجمهوري في محافظة السليمانية، داهات حويزي، الإثنين (20 تموز 2020)، بشأن العل...





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