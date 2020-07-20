رغم قرار الاستئناف.. منفذ مندلي في ديالى بلا نشاط تجاري منذ أكثر من أسبوع

2020/07/20 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، إن منفذ مندلي الحدودي مع إيران شرق المحافظة من دون نش...





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