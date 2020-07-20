تسجيل 4 وفيات و26 اصابة جديدة بكورونا في سوريا

2020/07/20 | 15:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل اول اصابة بكورونا في 22 اذار مارس الماضي في سوريا

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