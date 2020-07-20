2020/07/20 | 15:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان ترد على تقرير يتهم الاقليم بمنع عودة 1200 اسرة عربية لمناطقهم ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان ترد على تقرير يتهم الاقليم بمنع عودة 1200 اسرة عربية لمناطقهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).