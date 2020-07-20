كتلة الرافدين النيابية تدعو الحكومة إلى معالجة قضية التواجد الأميركي والتركي في العراق

2020/07/20 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، الحكومة إلى معالجة قضية التواجد العسكري الاميركي والتركي في العراق، مشيرا إلى ان سيادة البلاد لا يمكن تجاوزها من قبل أي طرف إقليمي أو دولي.

وقال كنا في تصريح إن تركيا أقامت نحو ثمانية عشر معسكرا لجنودها داخل العراق بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني وهذا خرق سافر للدستور والأعراف الدولية وعلى الحكومة العراقية معالجتها، مشيرا إلى ان جولة مباحثات رئيس الوزراء المقبلة إلى دول الجوار والولايات المتحدة يجب أن تتضمن الحديث عن خرق الحدود وحتى التواجد العسكري التركي والاميركي في العراق.

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