الكاظمي يصل إلى الطارمية للإطلاع على الواقع الأمني والخدمي في القضاء

2020/07/20 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى قضاء الطارمية.

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