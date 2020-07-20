2020/07/20 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بالصور ..حملة الشهادات العليا يتظاهرون ويقطعون الشارع امام وزارة التعليم العالي مطالبين تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتعيينهم.هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..حملة الشهادات العليا يتظاهرون امام وزارة التعليم العالي مطالبين تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بتعيينهم المركز الخبري الوطني.

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