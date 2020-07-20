مستشفى في كربلاء يخصص كادرا طبيا لعلاج مصابي كورونا في منازلهم مجانا

2020/07/20 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أطلق مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) التخصصي التابع للعتبة الحسينية، الاثنين، مبادرة لتوفير الرعاية الصحية لمصابي (كورونا) المحجورين منزليا وبالمجان وذلك من خلال توفير كادر طبي متخصص.ونقل الموقع الرسمي للعتبة عن مدير إعلام المستشفى مصطفى الموسوي، إنه “تحت شعار (نجاهد لنساعد) ومساهمة في دعم جهود وزارة الصحة في ظل انتشار جائحة […]

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