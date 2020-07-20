2020/07/20 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..حقوق الانسان تطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. حقوق الانسان تطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. حقوق الانسان تطالب بتأجيل امتحانات السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).