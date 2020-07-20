2020/07/20 | 15:17 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية في قضاء الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).