2020/07/20 | 15:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذر من "فتنة" في الطارمية: سنتصدى لهذا الأمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحذر من "فتنة" في الطارمية: سنتصدى لهذا الأمر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحذر من "فتنة" في الطارمية: سنتصدى لهذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).