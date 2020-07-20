2020/07/20 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي،الاثنين، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الطارمية بان محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة ولا نقبل بها.واوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة ” المركز الخبري الوطني”ان “الكاظمي اكد ان الجهود التي تبذلها قواتنا البطلة لتعقّب الخلايا الإرهابية النائمة كبيرة، ولن نسمح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: محاولة النيل من قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة ولا نقبل بها المركز الخبري الوطني.

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