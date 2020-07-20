2020/07/20 | 15:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الدفاع جمعة عناد، بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الضباط المتقاعدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



وزير الدفاع يأمر بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الضباط المتقاعدين وكالة تقدم الاخبارية.

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