تطبيق إلكتروني يكافح التنمر والرسائل الاستفزازية

2020/07/20 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ابتكر باحثون من جامعة أشتون في مدينة برمنجهام البريطانية، تطبيقا إلكترونيا يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة التنمر عبر الإنترنت.أفاد الموقع الإلكتروني “vistabuzz” المتخصص في مجال الأبحاث العلمية أن التطبيق الجديد يحمل اسم “بول ستوب”، ويمكن تحميله ودمجه بشكل مباشر في تطبيقات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من أعمال التنمر والرسائل الاستفزازية.وقام بتطوير […]

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