ما هو التهاب المرارة الذي يعاني منه الملك السعودي ودخل على إثره المستشفى؟

2020/07/20 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تشبه المرارة كيس يبلغ طوله نحو 10 سم، موجودة على السطح السفلي للكبد، تتمثل وظيفتها في تركيز الصفراء (عصارة المرارة – bile) التي يفرزها الكبد، وذلك بواسطة امتصاص الماء والصوديوم.وفي حالة التهاب المرارة ينشأ تلوث في المرارة قد ينجم عن مصادر ومسببات مختلفة.التهاب المرارة هو التهاب الحويصلة الصفراوية، الذي يؤدي إلى […]

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