2020/07/20 | 15:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اجتمع مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاثنين، لمناسبة تسنم الرئيس الجديد للشبكة الدكتور نبيل جاسم مهامه بشكل رسمي.واكد المكتب الاعلامي لمجلس الامناء في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”ان “المجلس بحث الية تطوير اداء الشبكة والنهوض بواقعها نحو الافضل والعمل بروح الفريق الواحد”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس امناء شبكة الاعلام يجتمع مع رئيس الشبكة الجديد نبيل جاسم المركز الخبري الوطني.

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