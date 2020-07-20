الكاظمي يجتمع بشيوخ عشائر ووجهاء الطارمية

2020/07/20 | 16:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعا مع عدد من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء الطارمية .

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