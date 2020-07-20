فرانس فوتبول تعلن إلغاء جائزة الكرة الذهبية للعام 2020

2020/07/20 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، اليوم الإثنين، عدم منح جائزة الكرة الذهبية...





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