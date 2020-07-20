هكذا تحدى مشجعو أولمبياكوس السلطات ضد كورونا

2020/07/20 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

تحدى الآلاف من مشجعي نادي أولمبياكوس اليوناني الحظر المفروض من قبل السلطات على التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، للاحتفال ، باللقب الخامس والأربعين لفريقهم في الدوري اليوناني لكرة القدم.

وخلف أبواب موصدة ومدرجات خالية، تغلب أولمبياكوس على أيك أثينا 3-2 في الجولة الأخيرة من الدور الفاصل الذي تحدد بموجبه هوية البطل والفرق المشاركة في المسابقتين القاريتين (يخوض كل فريق من أصل ستة تأهلت الى الدور الفاصل 10 مباريات)، منهيا الموسم في الصدارة برصيد 91 نقطة، أمام باوك سالونيكا.

وأنهى أيك الذي يملك فرصة الثأر من أولمبياكوس حين يتواجه معه الأسبوع المقبل في نهائي مسابقة الكأس، الدوري في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، وتأهل الى مسابقة "يوروبا ليغ" حيث يبدأ مشواره من الدور التمهيدي الثالث.

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، اليوم الإثنين، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان

بغداد اليوم- متابعة

يتسلم فريق ليفربول، بعد غد الأربعاء، كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على إستاد أنفيلد، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال مدافع فريق ليفربول، آندي روبرتسون إنه

بغداد اليوم- متابعة

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير نظام المكافآت المالية في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا، وذلك على الرغم من الخسائر المالية المتوقعة على الصعيدين الآسيوي والعالمي، وتراجع العائدات من اتفاقيات رعاية وتسويق البطولات الآسيو

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