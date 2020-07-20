بتوجيه من مسرور بارزاني.. وضع الحجر الاساس لمشروع محطة كهربائية في كسنزان

2020/07/20 | 16:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الحجر الاساس لمشروع محطة كهربائية في كسنزان

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