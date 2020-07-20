الصحة: تسجيل 2163 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2308 حالة شفاء


الصحة: تسجيل 2163 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2308 حالة شفاء
2020/07/20 | 16:08 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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