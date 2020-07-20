مصر تعقد اتفاقا هاما مع الصين بشأن لقاح فيروس كورونا

2020/07/20 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، اليوم الاثنين، أنها اتفقت مع الجانب الصيني، على أن تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاح فيروس كورونا في القارة الإفريقية.جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة السفير الصيني لدى القاهرة لياو لي تشانغ، لمناقشة مشاركة مصر في إجراء التجارب كأحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع لقاحات فيروس كورونا […]

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