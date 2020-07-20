2020/07/20 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي من الطارمية: سنتصدى لكل من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي من الطارمية: سنتصدى لكل من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي من الطارمية: سنتصدى لكل من يحاول أن يحيي الطائفية مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).