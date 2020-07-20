علاوي يعزي بوفاة سلطان هاشم: كان مهنيا ونزيهاً

2020/07/20 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، سلطان هاشم وزير الدفاع في نظام صدام حسين بانه "رجلا مهنيا ونزيها"، مبينا أنه "سلم نفسه باتفاق مع القادة العسكريين الامريكيين".

وقال علاوي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "أجرى اتصالاً هاتفياً بعائلة الفريق اول ركن سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق الذي وافته المنية بعد تعرضه لأزمة قلبية" .

ووصف علاوي "الفقيد بانه رجلا مهنيا ونزيها وضحى من اجل العراق كثيرا وهو من بناة الجيش العراقي"، مبينا أنه "سلم نفسه باتفاق مع القادة العسكريين الامريكيين".

وقدم علاوي، "تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد ومحبيه"، على حد وصف البيان.

وتوفي سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي السابق، مساء امس الأحد، في سجن الحوت في الناصرية بعد تعرضه لازمة قلبية حادة".

يذكر ان سلطان هاشم تم نقله الى سجن الحوت في الناصرية قبل عدة سنوات بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق من قبل المحكمة الجنائية العليا.

وسلطان هاشم احمد هو وزير الدفاع في عهد نظام صدام حسين ولقد عيّن في منصب وزير الدفاع عام 1995، وهو من مواليد عام 1945 كما تذكر السجلات الرسمية.

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