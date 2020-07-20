العراق..حالات الشفاء من كورونا تعاود اجتياز عدد الإصابات بفارق 200 حالة

2020/07/20 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عاودت حالات الشفاء من فيروس كورونا تجاوز عدد الإصابات في العراق، اليوم الاثنين، بتسجيل 2308 حالة شفاء و 2163 إصابة جديدة، أي بفارق 200 حالة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في الموقف الوبائي .وذكرت الوزارة في الموقف، وتابعته “يس عراق”: انه تم فحص ( 16498) نموذج في كافة المختبرات المختصة […]

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