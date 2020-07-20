ارتفاع الاصابات بين ملاكات كربلاء الطبية الى 506 اصابة بكورونا

2020/07/20 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت دائرة صحة كربلاء عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الملاكات الطبية الى 506 اصابة بينها 4 وفيات.وقال المتحدث باسم الدائرة الدكتور عدي السلامي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن “الاصابات بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية بمختلف عناوينها منذ بداية الازمة ولغاية الان ارتفعت الى 506 اصابة مؤكدة 4 منها توفيت نتيجة مضاعفات الفيروس”.واضاف السلامي ان “عدد الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا التي اجرتها الدائرة منذ بداية الازمة في شباط الماضي ولغاية الان بلغت 15 الف و472”

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