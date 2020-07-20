بينها الامتحانات ومزدوجي الرواتب ..لجنة نيابية تكشف محاور اجتماعها مع وزير التربية

2020/07/20 | 16:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن النائب طعمة اللهيبي مقرر لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين ،عن أستضافة لجنة التربية النيابية ،بحضور النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، وزير التربية علي حميد مخلف والكادر المتقدم لوزارة التربية وكانت محاور ألاجتماع :اولا_الامتحانات1_امتحانات النهائية للصف السادس الاعدادي2_امتحانات الطلبة الخارجيين3_امتحانات الطلبة المكملين للمراحل المنتهية (السادس الابتدائي والثالث متوسط)ثانيا_اعادة الصلاحيات الى وزارة التربيةثالثا_استعدادات الوزارة للعام الدراسي القادمرابعا_المحاضرين المجانيينخامسا_التعيينات بالمحافظاتسادسا_مزدوجي الرواتب في وزارة التربية.وكانت لجنة التربية اقترحت تأجيل الامتحانات الوزارية للحفاظ على الطلبة من الفايروس كورونا ومبدئيا تم الاتفاق على تأجيل الامتحانات وستصدر تعليمات من وزارة التربية بهذا الخصوص،وبخصوص المحاضرين المجانيين تم التأكيد على التخصيص المالي ضمن الموازنة القادمة.

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