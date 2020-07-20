2020/07/20 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت دراسة صينية أن الإصابة بفيروس كورونا لا تجعل المريض يعاني من الأعراض التنفسية ويفقد حاسة الذوق والشم فقط، بل يمكن أن الفيروس قد ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ويتسبب في العقم عند الرجال، وفقا لدراسة نشرتها مجلة "JAMA" الطبية الأميركية.

وبحسب الدراسة التي أجراها الباحثون في مستشفى شانغكيو الصينية، فإن الباحثين عثروا على آثار للفيروس في السائل المنوي عند 15 % من الرجال المصابين الذين أجريت عليهم الدراسة .

وأجريت الدراسة على 38 مصابا بالفيروس تزيد أعمارهم عن 15 عاما، خلال الفترة 26 يناير - 16 فبراير 2020، ووجدت فيروس كورونا في السائل المنوي لـ6 مصابين ما يعادل 15.8 %.

وقد شبه الباحث الدكتور غون أيتكين في حديث لصحيفة نيويورك بوست فيروس كورونا بفيروس زيكا الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وقال: "يجب التأكيد إذا كانت الحيوانات المنوية لديها قدرة على حمل العدوى الفيروسية من الذكور إلى الجهاز التناسلي الأنثوي، كما يحدث أثناء الانتقال الجنسي لزيكا، على سبيل المثال".

وفيروس زيكا هو من جنس الفيروسات المصفرة التي تنقلها حشرات البعوض، وقد كُشِف عنه لأول مرة لدى القرود بأوغندا في عام 1947، ومن ثم لدى الإنسان في عام 1952 بالبلد نفسه وبجمهورية تنزانيا، وسُجِّلت فاشيات اندلعت من مرض فيروس زيكا في كلّ من أفريقيا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ.

ووجدت الدراسة أيضًا أن فيروس كورونا في الحيوانات المنوية البشرية يؤدي إلى تراكم هرمون الأنجيوتنسين 2، الذي ينظم وظائف الكلى وضغط الدم، وزيادة مستويات هذا الهرمون تتسبب في استجابة مناعية ضد جزيئات فيروس كورونا التي تزيد من توافر أنواع الأكسجين التفاعلية التي تسبب موت الخلايا.

وأكدت أن التعرض لفترات طويلة لمستويات مرتفعة من هرمون أنجيوتينستين 2 يؤدي إلى موت الخلايا في الحيوانات المنوية، مما قد تؤدي في النهاية إلى العقم وفقدان الخصوبة عند الذكور.

ووفقا لأخر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" فإن أكثر من 14.38 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، كما توفي أكثر من 600 ألف آخرين، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019 .

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