بيان هام من الصحة العراقية يكشف عن 3 أرقام جديدة ودقيقة بمواجهة كورونا

2020/07/20 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل 88 حالة وفاة و2163 اصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 2308 حالة شفاء من المرض.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (16498) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (809522)".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم (2308) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 542، بغداد / الكرخ 310، مدينة الطب 125، النجف الأشرف 126، السليمانية 60، أربيل 63، دهوك 10، كربلاء 86، كركوك 61، ديالى 85، واسط 96، البصرة 109، ميسان 64، بابل 87، الديوانية 119، ذي قار 50، الأنبار 7، المثنى 140، نينوى 22، صلاح الدين 146".

وتابعت الصحة أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2163 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 331، بغداد الكرخ 414،مدينة الطب 16، النجف 177، السليمانية 117، أربيل 124، دهوك 15، كربلاء 171، كركوك 106، ديالى 65، واسط 44، البصرة 164، ميسان 53، بابل 102، الديوانية 88، ذي قار 37، الأنبار 21، المثنى 78، نينوى 31، صلاح الدين 9".

ولفتت الى أن "الوفيات بلغت 88 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 11، بغداد الكرخ 9، مدينة الطب 4، النجف 4، السليمانية 6، أربيل 4، كربلاء 5، كركوك 11، ديالى 1، واسط 2، البصرة 13، ميسان 3، بابل 4، ذي قار 7، المثنى 1، نينوى 1، صلاح الدين 2".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الشفاء : 62836 (نسبة الشفاء 66.4 %)، مجموع الأصابات : 94693، الراقدين الكلي: 27988، الراقدين في العناية المركزة: 431، مجموع الوفيات: 3869.

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