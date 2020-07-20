تعرف على المسؤولين العراقيين الصادر بحقهم أوامر قبض

2020/07/20 | 16:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك على خلفية شبهات فساد ومخالفة الصلاحيات الوظيفية....

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