مجلس الأمناء يبحث مع الدكتور نبيل جاسم آلية تطوير أداء الشبكة

2020/07/20 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمناسبة تسنم الرئيس الجديد للشبكة الدكتور نبيل جاسم مهامه بشكل رسمي.

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