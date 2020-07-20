دعوة 300 شركة إسبانية للعمل في العراق

2020/07/20 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس غرفة تجارة بغداد الدولية محمود الليثي، اليوم الاثنين، دعوة 300 شركة إسبانية من الوكالات الخاصة للعمل في العراق.

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