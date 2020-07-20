2020/07/20 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تنويهاً الى وجود صفحة مزورة تحمل اسم مدير عام التقويم والامتحانات "شاكر نعمه عبد عون".وذكرت الوزارة في بيان ان "وزارة التربية تنوه الى عدم وجود صفحة تحمل اسم مدير عام التقويم والامتحانات السيد (شاكر نعمه عبد عون) على مواقع التواصل الاجتماعي”. واشارت الى ان “كل ما ينشر عبر هذه الصفحة لا يمت له بصلة، ولا يمكن الاعتماد على المضمون المنشور بها”.وحذرت “اصحاب النفوس الضعيفة التي تستغل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بأنشاء تلك المواقع والصفحات المزورة لتشتيت الطلبة وأحداث الفوضى ، وتدعو جميع ابنائها الى اخذ القرارات الصائبة من مواقعها الرسمية والموثقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحذر من وجود صفحة مزورة تستهدف تشتيت الطلبة واحداث الفوضى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحذر من وجود صفحة مزورة تستهدف تشتيت الطلبة واحداث الفوضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).