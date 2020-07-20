الأعرجي: أيها الطائفيون خابت أحلامكم فالطائفية أصبحت من الماضي والطارمية تحارب الإرهاب

2020/07/20 | 16:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي هجوما لاذعا على كل من يحاول إذكاء الطائفية في العراق.

وقال الأعرجي، أيها الطائفيون خابت أحلامكم فالطائفية في بلدي أصبحت من الماضي، مختتما التغريدة بوسم الطارمية تحارب الإرهاب.

هذا وزار الأعرجي قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، والتقى بقائد عمليات بغداد وقائد الفرقة السادسة، والقيادات الأمنية والعشائرية في المنطقة، إضافة الى قراءته سورة الفاتحة على روح الشهيد آمر اللواء التاسع والخمسين العميد علي غيدان، فيما أشار الى قيامه بزيارة مضيف الشيخ رافع المطلك المشهداني ولقائه بعدد من وجهاء القضاء.

هذا، واضاف الأعرجي أن الزيارة تضمنت مناقشة المعوقات الأمنية في المنطقة، بهدف الوقوف على التحديات، وتذليل العقبات بغية منع أي خرق أمني، وتعزيز الأمن والاستقرار للأهالي وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين.

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