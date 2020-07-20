2020/07/20 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، الاثنين، الاتفاق مع الوزارة لتأجيل الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية.وقال اللهيبي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “لجنة التربية النيابية وبحضور النائب حسن الكعبي النائب الاول لرئيس البرلمان، استضافت وزير التربية علي حميد مخلف والكادر المتقدم لوزارة التربية”.ونوه الى أن “اللجنة اقترحت تأجيل الامتحانات الوزارية للحفاظ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تعلن الاتفاق على تأجيل الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تعلن الاتفاق على تأجيل الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).