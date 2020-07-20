تصنيف للدول الأكثر نجاحا في العالم في مكافحة جائحة فيروس كورونا

2020/07/20 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة نشرتها جامعة الأبحاث الوطنية “المدرسة العليا للاقتصاد” أن روسيا من الدول الـ10 عالميا الأكثر نجاحا في مكافحة جائحة فيروس كورونا حيث احتلت المركز الـ7 في هذه القائمة.وقالت الجامعة، في نص دراستها المنشورة اليوم الاثنين، إن خبراءها “حللوا كيفية تصدي دول مختلفة لجائحة فيروس كورونا حيث نظروا في 3 أبعاد وهي […]

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