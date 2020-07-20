ريال مدريد ينتظر مبلغاً مالياً ضخماً من بيع سيبايوس

2020/07/20 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال هذا الموسم يريد الاستمرار في صفوف الجانرز، فيما ينتظر الفريق الملكي مبلغاً مالياً ضخماً من بيعه.وقالت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، إن “آرسنال سيطلب من ريال مدريد إعارة جديدة لسيبايوس، الذي يرغب أيضًا في البقاء بصفوف النادي اللندني رغم […]

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