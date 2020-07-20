2020/07/20 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | عشائر الطارمية خلال لقائها الكاظمي تنفي بشكل قاطع أي اعتداءات أو اعتقالات عشوائية حدثت في القضاء

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