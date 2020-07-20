2020/07/20 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: نطالب الادعاء العام بفتح تحقيق مع من اتهم القوات الأمنية بالباطل وعمل على تشويه صورتها داخل البلد وخارجه

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