بالفيديو.. الكاظمي متوسطاً اهالي الطارمية: أنتم أهلي وبيتكم بيتي ولا صحة لوجود اعتقالات

2020/07/20 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وسط اهالي قضاء الطارمية، الواقعة شمالي العاصمة بغداد، قال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي...





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