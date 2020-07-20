تسمية حمزة هادي وجاسم غلام مدربين مساعدين للكابتن ايوب اوديشو

2020/07/20 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

سمت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اليوم الاثنين،(20 تموز 2020)، كل من حمزة هادي وجاسم غلام كمدربين مساعدين لينضما رفقة المدرب ايوب اوديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ،إنها:" اتفقت مع هادي وغلام منذ فترة على استلام المهمة لكنها لم تفصح عن ذلك بسبب وفاة الكابتن علي هادي".

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، اليوم الإثنين، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المجلة الفرنسية في بيان

بغداد اليوم/ متابعة

تحدى الآلاف من مشجعي نادي أولمبياكوس اليوناني الحظر المفروض من قبل السلطات على التجمعات الكبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، للاحتفال ، باللقب الخامس والأربعين لفريقهم في الدوري اليوناني لكرة القدم.

وخلف أبواب موصدة ومدرجات خا

بغداد اليوم- متابعة

يتسلم فريق ليفربول، بعد غد الأربعاء، كأس بطولة الدوري الإنجليزي، في احتفالية خاصة على إستاد أنفيلد، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال مدافع فريق ليفربول، آندي روبرتسون إنه

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