الكاظمي يحذر من الطارمية من محاولات احياء الطائفية

2020/07/20 | 17:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الطارمية، اليوم الاثنين، أنه سيتم التصدي إلى ك...

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