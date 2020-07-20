العراق يسجل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/20 | 17:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اصابات كورونا في عموم العراق مؤخرا

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